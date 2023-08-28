В последний раз играл на ЧМ-2022: звездный вратарь Нойер вернулся к тренировкам с "Баварией"

В конце прошлого года Мануэль сломал голень, катаясь на лыжах.

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер приступил к тренировкам в общей группе мюнхенского клуба.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого гранда.

В понедельник, 28 августа, 37-летний вратарь работал на занятии вместе с игроками, которые не вышли в стартовом составе на матч 2-го тура немецкой Бундеслиги против "Аугсбурга".

@Manuel_Neuer является backal goalkeeper тренування і @JamalMusial completed running session today at Säbener. #MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 28, 2023

Накануне подопечные Томаса Тухеля на своем стадионе одержали уверенную победу со счетом 3:1. Дублем в поединке с "Аугсбургом" отличился звездный новичок команды Харри Кейн.

Отметим, что Нойер вернулся в общую группу "Баварии" после длительного перерыва, связанного с серьезной травмой. Сразу после вылета немецкой сборной с чемпионата мира-2022, который проходил в Катаре, Нойер в отпуске сломал голень во время катания на лыжах.

В декабре прошлого года Мануэль перенес операцию. Вратарь был вынужден пропустить всю вторую часть прошлого сезона, а также начало нынешней кампании.

Напомним, "Бавария" – действующий чемпион Германии. Мюнхенцы начали новый сезон Бундеслиги с двух побед, а в третьем туре 2 сентября на выезде сыграют против "Боруссии" Менхенгладбах.

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