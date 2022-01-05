В предвкушении принципиальной дуэли: Шевченко сватают в сборную, сыграющую с Россией в плей-офф отбора к ЧМ-2022

В предвкушении принципиальной дуэли: Шевченко сватают в сборную, сыграющую с Россией в плей-офф отбора к ЧМ-2022

Главного тренера планируют назвать уже в скором времени.

Украинский тренер Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши .

Об этом сообщает Przeglad Sportowy.

Польский футбольный союз (PZPN) продолжает поиски нового главного тренера. Президент организации Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения наставника Шевченко в должность тренера национальной команды.

Издание уверяет, что босс польского футбола настроен очень решительно. Если будут какие-либо шансы на успешное завершение переговоров, Кулеша готов даже подождать до завершения сезона.

Впрочем, если удастся договориться и раньше, то в конце марта футбольное сообщество может стать свидетелем принципиального противостояния Шевченко против сборной России, которое состоится в рамках 1/2 финала плей-офф отбора к ЧМ-2022. По крайней мере, польская пресса уже предполагает эту потенциальную дуэль с Россией в "Лужниках". Фигура украинской легенды добавила бы напряжение полуфиналу плей-офф.

Шевченко тренирует итальянскую "Дженоа", которую он возглавил в ноябре, подписав контракт до середины 2024 года. Это, собственно, и может стать препятствием на пути украинца к работе с Польшей.