В предвкушении принципиальной дуэли: Шевченко сватают в сборную, сыграющую с Россией в плей-офф отбора к ЧМ-2022

Главного тренера планируют назвать уже в скором времени.
Украинский тренер Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.
Об этом сообщает Przeglad Sportowy.
Польский футбольный союз (PZPN) продолжает поиски нового главного тренера. Президент организации Цезарий Кулеша рассматривает возможность приглашения наставника Шевченко в должность тренера национальной команды.
Издание уверяет, что босс польского футбола настроен очень решительно. Если будут какие-либо шансы на успешное завершение переговоров, Кулеша готов даже подождать до завершения сезона.
Впрочем, если удастся договориться и раньше, то в конце марта футбольное сообщество может стать свидетелем принципиального противостояния Шевченко против сборной России, которое состоится в рамках 1/2 финала плей-офф отбора к ЧМ-2022. По крайней мере, польская пресса уже предполагает эту потенциальную дуэль с Россией в "Лужниках". Фигура украинской легенды добавила бы напряжение полуфиналу плей-офф.
Шевченко тренирует итальянскую "Дженоа", которую он возглавил в ноябре, подписав контракт до середины 2024 года. Это, собственно, и может стать препятствием на пути украинца к работе с Польшей.
- Недавно Польша объявила о том, что команду покинул португальский тренер — Паулу Соуза. Уход получился со скандалом;
- Матч Россия – Польша состоится 24 марта. Победитель их одноматчевого противостояния в финале плей-офф 29 марта сыграет с победителем пары Швеция – Чехия;
- У Шевченко уже есть опыт работы в национальной команде, ведь в течение пяти лет (2016-2021) он возглавлял сборную Украины, которую на последнем Чемпионате Европы вывел в четвертьфинал.