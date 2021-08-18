В ПСЖ недовольны поведением своего звездного новичка: ведет себя очень высокомерно

Футболист может даже может понести наказание.
В ПСЖ недовольны поведением своего звездного новичка - защитника Серхио Рамоса.
В стане парижан разочарованы поведением 35-летнего футболиста, который ведет себя слишком высокомерно в отношении персонала клуба.
Если в ближайшее время в ПСЖ не увидят изменений в поступках испанца в лучшую сторону, главный тренер команды Маурисио Почеттино не сможет гарантировать ему место в стартовом составе, сообщает Cadena SER.
- Ранее Рамос выступал за "Реал", в который перешел из "Севильи" в 2005 году. Со "сливочными" Серхио завоевал 22 трофея, среди которых четыре победы в Лиге чемпионов и пять титулов чемпиона Испании.
- В футболке "бланкос" Рамос сыграл в 671 матче, забил 101 гол и отдал 49 результативных передач. В сезоне-2020/21 он провел 21 матч за "сливочных", на его счету 4 гола и 1 результативная передача. В сентябре 2020-го Рамос установил рекорд - он стал самым результативным защитником в истории сборных - 23 мяча за национальную команду.
- В ноябре Серхио побил европейский рекорд по количеству матчей за национальную команду, обойдя легендарного итальянского голкипера Джанлуиджи Буффона (176 матчей).