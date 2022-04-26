В рамках благотворительного матча "Боруссия" - "Динамо" в Германии собрали не менее 400 тысяч евро для Украины

В рамках благотворительного матча "Боруссия" - "Динамо" в Германии собрали не менее 400 тысяч евро для Украины

Сегодня, 26 апреля, в Дортмунде Германия состоялся четвертый благотворительный футбольный матч киевского "Динамо" под лозунгом Match for peace #StopWarInUkraine. Оппонентами подопечных Мирча Луческу стали игроки футбольного клуба "Боруссия".

Матч завершился со счетом 2:3 в пользу "Динамо". Всего в Германии в рамках матча удалось собрать для Украины не менее 400 тысяч евро.

Уже традиционно событие началось с гимна Украины, который очень трогательно исполнила Юлия Санина, фронтвумен группы The Hardkiss. Кроме того, вместе с игроками на футбольное поле вышел 13-летний ученик детско-юношеской футбольной школы "Динамо" Никита Семенов, которому долгое время приходилось прятаться в столичном бомбоубежище. Именно Никита начал второй тайм матча, нанеся символический удар по мячу.

Организаторы рассказывают, что сегодняшним матчем команда проекта хочет привлечь внимание всего мира к ужасным событиям в Мариуполе - городе-герое, который уже третий месяц страдает от зверств российской армии и находится в блокаде. Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, одетая в свитшот с надписью Stop the genocide in Mariupol, исполнила акапельно песню-молитву Аве Мария. Символично, ведь Мариуполь назван в честь Пресвятой Девы Марии и сегодня практически весь мир слагает руки в молитве за всех невинных людей, против которых совершается геноцид. Многие зрители на стадионе были одеты в тематические футболки с Орантой и надписью Mariupol.

Кроме этого Джамала исполнила знаковую для каждого украинца песню "1944", которая в 2016 году всколыхнула весь мир и принесла певице победу в музыкальном конкурсе "Евровидение 2016".

Организацией выступлений занималась команда 1+1 media и Департамент больших шоу, режиссерами мероприятия стали TRI Directions - Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов. Технические партнеры проекта - компании Alight и Profi.

Комментировали матч для украинских зрителей спортивные журналисты Игорь Цыганик и Владимир Зверев.

На специальном сайте события содержится расписание следующих благотворительных матчей "Динамо" и вся подробная информация о запланированных мероприятиях. Все вырученные от продажи билетов деньги, а также донаты, поступающие в течение телевизионной трансляции, будут направлены на решение крупнейших гуманитарных проблем, возникших из-за полномасштабной войны, развязанной РФ в Украине. В частности, средства непосредственно попадут на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на удовлетворение продовольственных потребностей и обустройства мест размещения беженцев и граждан, которые в связи с боевыми действиями покинули место своего проживания, обеспечение их одеждой и обувью, предоставление лекарств и медицинских препаратов; обеспечение населения товарами первой необходимости, предоставление единовременной денежной помощи, удовлетворение других первоочередных потребностей жизнедеятельности человека и т.д.

Следующий матч в рамках благотворительной инициативы Match for peace #StopWarInUkraine состоится уже в четверг, 28 апреля, в Хорватии с "Динамо Загреб". Как и раньше, в Украине событие будут транслировать вещатели 2+2, 1+1 International, Динамо Киев TV, М1, платформы онлайн-телевидения 1+1 Video, Киевстар ТВ, Vodafone TV, YouTube-каналы FootballHub, "Динамо", ТСН и УНИАН.

Инициаторы проекта Match for peace #StopWarInUkraine - футбольный клуб "Динамо" и один из крупнейших медиахолдингов в Восточной Европе 1+1 media. Проект реализуется при содействии Министерства иностранных дел Украины, Министерства культуры и информационной политики и Министерства социальной политики Украины.

Все финансовые расходы внутри проекта покрывает футбольный клуб "Динамо Киев".

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