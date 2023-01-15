В результате ракетного удара РФ по Днепру погиб украинский тренер по боксу

В субботу, 14 января, во время ракетной атаки российских оккупантов по жилому дому в Днепре погиб украинский тренер по боксу Михаил Кореновский.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины на своей странице в Facebook.

"В результате вчерашнего ракетного удара по Днепру погиб украинский тренер по боксу – Кореновский Михаил. Выражаем искренние соболезнования семье Михаила. Светлая память всем погибшим от российской агрессии", – говорится в посте.

Отметим, что Кореновский был заслуженным тренером Украины по боксу и старшим тренером сборной Днепропетровской области.

Ракетный удар по Днепру

Напомним, что по состоянию на вечер 15 января спасатели вместе с волонтерами разобрали примерно половину завалов разрушенной российской ракетой многоэтажки в Днепре.

Сейчас известно о 29 погибших, 73 раненых. В больнице находятся 30 человек, 12 из них в тяжелом состоянии. Из-под завалов достали 39 жителей дома. Судьба еще более 40 человек неизвестна.

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