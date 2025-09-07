В результате российского обстрела Киева поврежден дом футболиста сборной Украины

Георгий Судаков / © Associated Press

В результате массированной российской атаки по Киеву в ночь на 7 сентября был поврежден дом футболиста португальской "Бенфики" и сборной Украины Георгия Судакова.

Об этом 23-летний полузащитник сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео с последствиями попадания в его дом.

"Е****е орки, прилет в наш дом… Орки будут говорить, что в моем доме хранят военную технику", – написал Судаков.

Украинский спортивный комментатор Виталий Волочай предположил, что жена с ребенком Судакова все еще находятся в Киеве, пока Георгий сейчас находится в расположении сборной Украины.

"Один из ночных прилетов сегодня в дом Георгия Судакова. Насколько я понял, жена с ребенком все еще находится в Киеве, пока он в сборной.

Ну вот так бывает. Трудно играть в футбол, и вообще, по себе знаю, трудно быть по работе за границей, когда родные остаются в Украине. Это тупо хуже в разы, чем быть дома. В сотни раз", – отметил Волочай в своем Telegram-канале.

Добавим, что в августе умер отец Судакова, которому было 50 лет.

Напомним, недавно Георгий сменил клуб. Он перешел из донецкого "Шахтера" в лиссабонскую "Бенфику".