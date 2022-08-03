В РФ назвали своих спортсменов "лучшими в мире" и заявили, что "на Западе правит безумная стая нацистов"

В частности, Лайшев обвинил западные страны в том, что они пытаются сделать россиян "людьми второго сорта".

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ".

"Конечно, новому поколению трудно это воспринимать, но объективности ради – сколько раз наш лидер твердил им: Давайте жить дружно? А они – вот так.

Утешением для нас в этой ситуации может быть только то, что мы лучшие в мире. В фигурном катании – точно. А нас ставят в разряд людей второго сорта. Прямо твердят нам: Ну, признайте вы уже, что вы люди второго сорта!" А потом, через несколько веков, будут просить прощения у нас, как у темнокожих. Но мы не будем людьми второго сорта.

Просто так получилось, что сейчас на Западе правит безумная стая нацистов, захватившая власть в ряде стран", — отметил Лайшев.

Добавим, что это уже не первый бред, который несет Лайшев. Ранее он заявил о том, что РФ проведет свою Олимпиаду, если их не допустят к Играм-2024.

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