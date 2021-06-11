В Риме с опозданием на год из-за пандемии феерично стартует Евро-2020: фото, видео

Впервые за свою 60-летнюю историю чемпионат стартует с годовым опозданием.

На футбольной арене в Риме в пятницу, 11 июня, феерично стартовал Чемпионат Европы по футболу-2020.

Евро-2020 еще не начавшись вошло в историю, говорится в сюжете ТСН 19:30.

Так, впервые за 60 лет чемпионат стартует с годовым опозданием. К тому же, принимают европейский турнир не одна или две страны, а сразу 11 городов Европы. Футбольные стадионы из-за пандемии COVID-19 в этом году будут заполнены лишь наполовину.

Заметим, что национальная сборная Украины в третий раз принимает участие в финальной стадии турнира.

"Мы будем максимально использовать эти дни и подготовимся к игре, которая будет очень важной и очень тяжелой", — отмечает главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.



Путь сборной Украины на Евро-2020 был молниеносным. Из восьми отборочных игр украинцы ни одной не проиграли. Сенсационно выиграв в Киеве действующих чемпионов Европы португальцев наша сборная досрочно вышла на Евро.

Церемонія відкриття Євро-2020 (14 фото)

Стадионы Украины могли бы принимать матчи Евро-2020. Этот шанс появился в 2012 году, когда в Киеве перед финалом домашнего Евро тогдашний глава УЕФА Мишель Платини предложил проводить турнир по всей Европе.

Экономический кризис оказался не главной угрозой турнира. Пандемия коронавируса заставила организаторов перенести его проведение на год.

Каждый из 11 городов-хозяев ограничивает максимальное количество зрителей на трибунах. К примеру, Нидерланды будут пускать в страну болельщиков только из Евросоюза, а первый матч украинская команда играет 13 июня именно в Амстердаме.

"Мы все понимаем, что не должны подвести наших болельщиков, нашу страну. Готовимся, понимаем, что легких игр не будет и, надеюсь, покажем свой максимум", — уверяет игрок сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Свой максимум украинские футболисты будут выдавать в новой форме. Она уже наделала шума и привлекла внимание футбольной Европы.

Карта Украины с Крымом и патриотические лозунги "Слава Украине-Героям слава!" по решению Украинской ассоциации с сегодняшнего дня получили официальный футбольный статус. Окончательное решение за УЕФА.

Онлайн-трансляцию встречи сборных Турции и Италии ТСН Проспорт смотрите по ссылке.

Новости мира: в Риме прозвучит стартовый свисток особого турнира "Евро-2020"

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