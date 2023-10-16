"В России ему точно будет безопаснее": отец футболиста "Шахтера" прокомментировал бегство сына в РФ

Отец футболиста юношеской команды донецкого "Шахтера" Александра Роспутько, который сбежал в Россию после матча Юношеской лиги УЕФА против бельгийского "Антверпена", высказался о поступке своего сына.

В интервью пропагандистам страны-террориста Юрий Роспутько рассказал подробности бегства. Он заявил, что в РФ его сыну будет безопаснее, а также сообщил о намерениях 19-летнего игрока получить российское гражданство.

"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопаснее. Информация о просьбе политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как это сделал бы на своей родине в Донецке.

Сейчас Сашу ни в одной команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", – сказал отец Александра.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" отреагировал на скандальное исчезновение своего футболиста. В донецком клубе заявили, что не знают нынешнее местонахождение Роспутько.

Отметим, что в этом сезоне Александр сыграл восемь матчей за команду "горняков" U-19 в чемпионате Украины, а также выходил на поле в выездном поединке Юношеской лиги УЕФА против "Антверпена", после которого внезапно исчез в неизвестном направлении.

Роспутько – уроженец Горловки (Донецкая область). Александр является воспитанником академии "Шахтера". Его соглашение с "горняками" было рассчитано до лета 2024 года. За день до матча в Бельгии футболист-беглец договорился с "оранжево-черными" о новом 5-летнем контракте.

Также в активе Роспутько четыре матча за сборную Украины U-19.

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