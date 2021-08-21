В России погибла 16-летняя лыжница: получила тяжелейшую травму на тренировке

За жизнь юной спортсменки безуспешно боролись медики.

В России трагически погибла 16-летняя лыжница Динара Гаджиева, которая получила тяжелую травму во время тренировки.

Представительница юношеской сборной Нижегородской области без сознания и с разбитой головой была доставлена в больницу после того, как она упала на лыжероллерной трассе.

Медики боролись за жизнь юной спортсменки, но их усилия оказались тщетными, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, Динара во время тренировки набрала высокую скорость, не смогла удержаться на ногах и упала. Ее не спас даже шлем, в котором она передвигалась.

Гаджиева - неоднократный победитель и призер областных соревнований.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, многократный чемпион России погиб на тренировке.

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