В России полиция отобрала украинский флаг у болельщика во время просмотра матча Евро-2020

Также силовики проверяли ребят в форме сборной Украины.

В фан-зоне российского Санкт-Петербурга у украинского болельщика полиция отобрала сине-желтый флаг.

Об этом сообщает "Чемпионат".

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"Когда зашли на территорию фанзоны, одного парня с украинским флагом отвели в сторону, а вернулся он уже без него. Мы узнали у него, что случилось, он ответил, что полицейские попросили убрать, чтобы пьяные россияне не дай бог не докопались", — рассказал украинский болельщик Арсений, который смотрел матч Нидерланды — Украина из фанзоны в Санкт-Петербурге.

Также силовики проверяли ребят в форме сборной Украины.

"Когда шли в фанзону, несколько ребят кричали: "Украина, мы за вас!" Это было очень приятно. А вот когда проходил досмотр в форме сборной Украины, полицейские устроили совещание, стоит ли вообще меня пускать", — отметил болельщик.

Напомним, что сборная Украины стартовала на Евро-2020 с поражения от Нидерландов. Матч закончился со счетом 2:3.

Также стало известно, что матч сборной Украины против Нидерландов переписал историю футбола.

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