В России приговорили звездную американскую баскетболистку к 9 годам заключения

В России Химкинский городской суд Московской области приговорил американскую баскетболистку Бритни Грайнер к девяти годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков.

Об этом сообщает CNN.

Кроме того, суд обязал Грайнер заплатить штраф в 1 млн рублей.

"Мы очень разочарованы приговором. Как профессионалы в области права, мы считаем, что суд должен быть справедливым для всех независимо от гражданства. Суд полностью проигнорировал все доказательства защиты, а главное — явку с повинной", — заявили защитники баскетболистки.

На суде Грайнер показала рецепт от врача на медицинскую марихуану и заверила, что не собиралась ввозить ее в Россию, положив в чемодан случайно.

В администрации президента США Джо Байдена уже раскритиковали суровое решение суда. Американцы предлагают обменять ее и еще одного заключенного американца Пола Вилана на российского шпиона Виктора Бута.

В феврале Грайнер задержали в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в перевозке наркотиков. При осмотре ручной клади у нее были обнаружены картриджи для электронных сигарет, содержащих гашишное масло.

Грайнер – бывшая игрок женской НБА, двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США (2016, 2020). В России американка с 2016 года выступала за команду УГМК из Екатеринбурга, действующей чемпионом РФ и Евролиги.

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