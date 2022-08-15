В России шайба убила 14-летнего хоккеиста: что известно (видео)

Так, 14-летний Малков скончался на тренировке команды 2008 года рождения.

Когда до завершения занятия оставалось около семи минут, шайба после щелчка защитника попала парню в область сердца, после чего он согнулся от боли, проехал на коньках полукруг и упал без сознания.

Врач команды немедленно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую, которая провела все реанимационные мероприятия. По дороге в больницу медикам удалось запустить сердце подростка. Появилась маленькая надежда. Но уже в медицинское учреждение Всеволод поступил в состояние клинической смерти. У юного спортсмена диагностировали закрытую травму грудной клетки, ушиб сердца и ушиб легкого. Специалисты сделали все возможное, чтобы спасти Малкова, но не смогли. Мальчик скончался.

Вашему вниманию видео этого трагического момента.

"Есть такой термин – травматический инфаркт. Он может быть от удара кулаком, от удара шайбой, бревном – любой тупой удар может спровоцировать такой инфаркт. Это происходит рефлекторно, сильное или слабое сердце – здесь нет особого значения. Вторая версия – в сердце проходит часть аорты, она может изощриться, возникает аневризм, который никак не беспокоит человека, и, возможно, от удара лопнул аневризм, и парень умер.

Шансов спасти молодого игрока просто не было. Это мог быть как большой инфаркт, как у Юрия Шатунова или разрыв аневризмы, когда в грудную полость кровь попадает за пару минут, и спасти человека нет никаких шансов", — сказал один из врачей "скорой".

Отец погибшего, в свою очередь, назвал инцидент несчастным случаем, отказавшись кого-то винить.

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