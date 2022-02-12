В России требуют наказать украинского скелетониста за антивоенную акцию на ОИ-2022: ответ МОК

Владислав Гераскевич обратил внимание мирового сообщества на угрозу вторжения РФ в Украину.

В России устроили истерику в ответ на безмолвный протест украинского скелетониста Владислава Гераскевича на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

После выступления в квалификации 23-летний спортсмен подошел к камерам и продемонстрировал надпись на плакате в виде сине-желтого флага "No war in Ukraine" ("Нет войне в Украине"). В комментарии Гераскевич заявил, что "хочет мира в своей стране", а его идею поддержали организаторы соревнований.

Однако в РФ "подгорает" из-за смелого поступка украинского спортсмена. Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал Международный олимпийский комитет (МОК) наказать Гераскевича за эту политическую акцию.

"Некрасивое, непонятное действие украинского атлета, явно кем-то спланированое и срежиссированое. Потому что, уверен, спортсменам перед подготовкой к главному старту четырехлетия думать о каких-то политических акциях и лозунгах бессмысленно.

Считаю, что со стороны Международного олимпийского комитета обязательно должно быть наказание. Такие вещи недопустимы. Такие вещи должны наказываться. А если МОК его не накажет, тогда возникнут вопросы: почему он не наказывает политизацию спорта? Такого не должно быть", - заявил Свищев в интервью Матч ТВ.

Однако в МОК уже высказали свою позицию по поводу протеста Гераскевича и подчеркнули, что не собираются наказывать украинского скелетониста.

"Мы говорили об этом со спортсменом. Это был призыв к миру. Для Международного олимпийского комитета этот вопрос закрыт", - сообщил представитель МОК в комментарии порталу Inside the Games.

Отметим, что политические жесты запрещены Олимпийской хартией, однако там также сказано, что "целью олимпийского движения является служение спорту гармоническому развитию человечества, продвижение мира и забота о сохранении человеческого достоинства". Очевидно, что именно к реализации этой задачи МОК отнес акцию Гераскевича.

На ОИ-2022 Гераскевич занял 18-е место , уступив 5,27 секунды победителю - немцу Кристоферу Греттеру.

, уступив 5,27 секунды победителю - немцу Кристоферу Греттеру. Олимпиада в Пекине - вторая в карьере Гераскевича. На Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане он занял 12-е место .

. В сезоне-2021/22 Гераскевич выступил на 8 этапах Кубка мира и стал 16-м в общем зачете. Кроме того, украинец установил личный рекорд, финишировав на шестой позиции на этапе Кубка мира в Сигулде.

Читайте также:

Олимпийские игры-2022 - день 8: расписание выступлений украинцев за 12 февраля

Утер нос наглому россиянину: финский лыжник добыл "золото" на третьей зимней Олимпиаде

"Моральный нокдаун": украинка, которую не хотели пускать на старт Олимпиады-2022, подаст протест