В России в возрасте 30 лет скончался шестикратный чемпион мира: названа неожиданная причина смерти

Потеря для мира спорта.

В Новосибирске в возрасте 30 лет умер полузащитник сборной России по хоккею с мячом Максим Ишкельдин.

Трагедия случилась сегодня утром, 5 июня. Титулованный спортсмен ушел из жизни во сне. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, говорится в заявлении Федерации хоккея с мячом России.

Ишкельдин - шестикратный чемпион мира. Он считался одним из сильнейших игроков в своем виде спорта.

На счету Сергея также два серебра Чемпионатов мира и пять побед в Чемпионате России.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в России умер известный телекомментатор Юрий Розанов.

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