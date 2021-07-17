В России возмутились лозунгом "Героям слава" на форме команд УПЛ: УЕФА поставил наглецов на место

В России возмутились лозунгом "Героям слава" на форме команд УПЛ: УЕФА поставил наглецов на место

В европейской организации заявили, что это внутренний вопрос, касающийся только украинской Премьер-лиги.

В Российской Федерации разгневаны тем, что на формах клубов украинской Премьер-лиги в новом сезоне будет большая эмблема Украинской ассоциации футбола (УАФ), где размещены лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!", а также карта страны с Крымом и Донбассом.

Пропагандистские СМИ подняли шум и уже хотят, чтобы европейские футбольные чиновники вмешались в ситуацию. Правомерно ли решение УАФ, издание РИА Новости спросило у пресс-службы УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций ответил, что вопрос обязательного размещения лозунгов на форме украинских футбольных клубов является внутренним делом Украинской премьер-лиги (УПЛ),

"Это внутренний вопрос, касающийся украинской Премьер-лиги. Поэтому мы любезно направляем вас в Украинскую ассоциацию футбола с вашим вопросом", - говорится в комментарии УЕФА.

Большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!"

УПЛ

Большая эмблема УАФ с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!" была утверждена после того, как они стали официальными лозунгами национальной сборной. Этому предшествовал громкий скандал с формой сборной Украины на Евро-2020.

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава".

Евро-2020: УАФ И УЕФА достигли компромисса относительно дизайна формы украинской сборной

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