В Россию ни ногой: украинские пловцы решили бойкотировать Чемпионат Европы

Украинская сборная по плаванию не поедет на континентальное первенство в Казани.

Сборная Украины пропустит Чемпионате Европы 2021 года по плаванию, который состоится в российской Казани.

Об этом сообщил президент Федерации плавания Украины Андрей Власков в интервью Суспільне Спорт.

По словам Власкова, предварительно участие Украины на Чемпионате Европы по плаванию планировалась в ограниченном количестве спортсменов. Ожидалось, что на соревнованиях выступит двукратный олимпийский призер Токио-2020 Михаил Романчук, а также полуфиналист Олимпиады-2020 Владислав Бухов.

Однако в начале октября и Романчук, и Бухов сообщили федерации плавания Украины, что не будут принимать участия в Чемпионате Европы. В конце концов, федерация решила вообще отказаться от поездки в Россию на турнир.

Причину такого сокращенного состава команды для участия в Евро президент федерации плавания Украины объяснил необходимостью финансирования украинской делегации. Власков обратил внимание на то, что поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются.

"Почему такой ограниченной командой? Потому что государственный бюджет не финансирует выступления, которые проводятся в России. Поэтому финансируется за счет федерации для того, чтобы украинские пловцы смогли принять участие в Чемпионате Европы, чтобы звучал гимн Украины и поднимался флаг в случае высоких мест", - сообщил Власков.

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