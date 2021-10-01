В Россию ни ногой: Вернидуб после победы над "Реалом" сравнил футбол в Украине и РФ

В Россию ни ногой: Вернидуб после победы над "Реалом" сравнил футбол в Украине и РФ

Украинский тренер "Шерифа" также заявил, что гордится своей фамилией.

Главный тренер молдовского "Шерифа" Юрий Вернидуб после сенсационной победы своей команды над мадридским "Реалом" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов дал интервью российскому изданию "Спорт-Экспресс".

55-летний украинец ответил местным журналистам, что не готов ехать работать в Россию, пока не закончится война между странами.

- Вы готовы приехать работать в Россию?

- Я уже говорил: нет. Если отношения наладятся, то да. А сейчас я свою позицию не буду менять.

- А что должно произойти, чтобы вы приехали к нам?

- Когда мы начнем жить так, как жили раньше. Я люблю свою страну и готов положить голову за нее.

Вернидуб также сравнил силу украинского и российского футбола.

- А если сравнить российский и украинский футбол. Кто сильнее сейчас?

- Украина! У нас достаточно много молодых футболистов. В России их очень мало. Чемпионаты не буду сравнивать.

- Почему? Украина скоро может обойти Россию в рейтинге УЕФА.

- А смысл? У вас почти все бюджетные команды! В Украине нет бюджетных команд.

- И при этом вы еще можете нас обойти ...

- Посмотрим. Но я, конечно, буду болеть за Украину. Я хочу, чтобы мы обошли Россию. Бюджет - это одно. Ты его получил и распилил. А когда есть хозяин, то все понимают, что человек считает каждую копейку. Все с этим считаются.

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Кроме того, наставник "Шерифа" ответил на троллинг журналистов относительно своей фамилии.

- Юрий Николаевич, не можем не спросить на тему, которая, судя по комментариям, очень волнует болельщиков. Когда вы все-таки вернете дуб?

- Почитайте украинскую сказку "Котигорошко". Там есть все фамилии: и Вернигора, и Вернидуб, и другие. Это все сказочные герои. И я горжусь своей фамилией! У меня казацкий род!

- Значит, дуб точно не вернете?

- Нет, он будет стоять вечно! Потому что у меня есть два сына и два внука. Этот род будет всю жизнь. Я горжусь этим.

Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года, по собственному желанию покинув солигорский "Шахтер".

солигорский "Шахтер". До этого 55-летний специалист работал с луганской "Зарей", где выигрывал "бронзу" УПЛ.

"Шериф" стал первым в истории молдавским клубом, который вышел в групповой раунд самого престижного еврокубка. В первых двух матчах группы ЛЧ чемпион Молдовы одержал победы над донецким "Шахтером" (2:0) и мадридским "Реалом" (2:1) и возглавляет квартет D с 6 очками.

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