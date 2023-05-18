В рубашке со словами Тараса Шевченко: Усик с женой поздравили украинцев с Днем вышиванки (фото)

Боксер опубликовал яркий снимок с возлюбленной.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик вместе с женой Екатериной поздравили украинцев с Днем вышиванки.
36-летний спортсмен поделился на своей странице в Instagram снимком, на котором в белой рубашке позирует со своей избранницей.
На рубашке боксера напечатан отрывок из поэмы "Катерина" знаменитого украинского поэта Тараса Шевченко, которая начинается с таких строк:
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі – чужі люде,
Роблять лихо з вами".
Жена Усика опубликовала фото рубашки Александра с более близкого ракурса.
"Любите мир, как он есть. Меняйте себя до лучшей вашей версии, цените тех, кто вас любит и вдохновляет", – написал боксер под фото в Instagram.
Ранее сообщалось, что Усика был замечен в Киево-Печерской лавре во время выселения УПЦ МП. После этого жена боксера объяснила причины его визита в Лавру.
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