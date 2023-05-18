В рубашке со словами Тараса Шевченко: Усик с женой поздравили украинцев с Днем вышиванки (фото)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик вместе с женой Екатериной поздравили украинцев с Днем вышиванки.

36-летний спортсмен поделился на своей странице в Instagram снимком, на котором в белой рубашке позирует со своей избранницей.

На рубашке боксера напечатан отрывок из поэмы "Катерина" знаменитого украинского поэта Тараса Шевченко, которая начинается с таких строк:

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі – чужі люде,

Роблять лихо з вами".

Александр Усик со своей женой Екатериной / Фото: instagram.com/usykaa

Жена Усика опубликовала фото рубашки Александра с более близкого ракурса.

Рубашка Александра Усыка/фото — instagram.com/usyk_kate1505

"Любите мир, как он есть. Меняйте себя до лучшей вашей версии, цените тех, кто вас любит и вдохновляет", – написал боксер под фото в Instagram.

Ранее сообщалось, что Усика был замечен в Киево-Печерской лавре во время выселения УПЦ МП. После этого жена боксера объяснила причины его визита в Лавру.

Читайте также:

"Даже не сможет ударить его": британский нокаутер сделал прогноз на бой Усик – Дюбуа

"Было сложно отказаться от этого": промоутер озвучил новые дату и место боя Усик – Фьюри

Ломаченко посвятил "хвалебную оду" митрополиту УПЦ МП Онуфрию — Усик лайкнул пост в Instagram