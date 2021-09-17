В Румынии футболисты вышли на матч с собаками на руках: зачем они это сделали

В Румынии футболисты вышли на матч с собаками на руках: зачем они это сделали

Игроки "Динамо" Бухарест приняли участие в необычной акции, чтобы помочь животным найти новых хозяев.

Великодушной акцией стартовал матч Чемпионата Румынии по футболу между ФКСБ и бухарестским "Динамо". Перед стартовым свистком игроки "Динамо" вышли на поле с собаками на руках.

Это стало частью проекта, целью которого является найти хозяев для бездомных животных. У каждого животного на шее был бейдж с именем, чтобы зрителям проще было найти и забрать понравившегося питомца.

Интересно, что футболисты клуба из Бухареста носят прозвище "красные собаки". Вероятно, именно поэтому на руках вынесли животных именно игроки "Динамо". Известно, что в благородном проекте участвуют все клубы Чемпионата Румынии.

Dinamo Bucharest's players carried dogs onto the field this weekend in an effort to help find them new homes ❤️ pic.twitter.com/knyseNu9og — ESPN FC (@ESPNFC) September 16, 2021

Поединок завершился поражением "Динамо" со счетом 0:6. Однако на поле команда из Бухереста точно выходила не зря - теперь бездомные животные получат уют и любовь.

Ранее ТСН Проспорт писал, что в Шотландии пес выбежал на поле и спас команду от гола.

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