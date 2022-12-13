В сборной Португалии нашли замену Сантушу: предлагают сотрудничество "особенному" тренеру

Фернанду Сантуша могут уволить в ближайшее время.

Главный тренер итальянской "Ромы" Жозе Моуринью может возглавить сборную Португалии.

Об этом сообщает RomaPress со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что Федерация футбола Португалии планирует уволить главного тренера Фернанду Сантуша после вылета команды из ЧМ-2022.

Моуринью уже получил предложение от португальской федерации. "Особенному" могут разрешить совмещать работу в "Роме" и сборной.

Также рассматривается вариант с назначением Руя Жорже. В настоящее время он тренирует молодежную сборную Португалии.

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