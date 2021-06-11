В сборной сообщили, что планируют выступать в форме с надписью "Героям слава"

Экипировку сборной ранее согласовал Европейский футбольный союз.
Сборная Украины по футболу намерен выступать на Евро в форме с картой Крыма и надписями "Слава Украине!-Герой слава!".
Об этом во время пресс-конференции 11 июня сказал пресаташе сборной Александр Гливинский.
"Все детали формы одобрены в УЕФА. Президент УАФ сейчас в Риме, где ведет переговоры с представителями УЕФА. Это все, что мы можем сейчас сказать. Не задавайте больше вопросов по этому поводу? Да, мы собираемся играть в этой форме. Наша форма одобрена. все подписи были одобрены", — отметил представитель сборной.
По словам Гливинского, сборная имеет игровую форму, а вопрос о внесении изменений в ее внешний вид — нужно адресовать в УЕФА, а не к игрокам.
Напомним
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессору: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.
- УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Впрочем, впоследствии УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать из нее надпись "Героям слава"