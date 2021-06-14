Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В сборной Украины отреагировали на слухи о конфликте Ярмоленко и Марлоса: что стало известно

Дата публикации
Просмотры
788
В сборной Украины отреагировали на слухи о конфликте Ярмоленко и Марлоса: что стало известно

Associated Press

Команда готовится ко второму матчу на Чемпионате Европы.

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал информацию о конфликте в команде между Андреем Ярмоленко и Марлосом по итогам поражения в матче Евро-2020 с Нидерландами.

"Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Все хорошо", - сказал Илья во время пресс-конференции.

  • Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии.
  • Следующий матч "сине-желтые" сыграют в четверг, 17 июня. Соперником команды будет сборная Северной Македонии.
  • В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Евро-2020: сборная Украины начала чемпионат Европы по футболу в Амстердаме

Евро-2020: сборная Украины начала чемпионат Европы по футболу в Амстердаме