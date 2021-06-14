В сборной Украины отреагировали на слухи о конфликте Ярмоленко и Марлоса: что стало известно

Команда готовится ко второму матчу на Чемпионате Европы.

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал информацию о конфликте в команде между Андреем Ярмоленко и Марлосом по итогам поражения в матче Евро-2020 с Нидерландами.

"Конфликта никакого не было. Эту информацию кто-то придумал. Все хорошо", - сказал Илья во время пресс-конференции.

Украина и Нидерланды выступают в группе C, где их соперниками также являются команды Австрии и Северной Македонии .

и . Следующий матч "сине-желтые" сыграют в четверг, 17 июня. Соперником команды будет сборная Северной Македонии.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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