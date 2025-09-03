В сборной Украины произошло еще одно вынужденное изменение перед стартовыми матчами отбора ЧМ-2026

Владислав Дубинчак / © УАФ

В составе сборной Украины по футболу произошло еще одно кадровое изменение перед стартовыми матчами квалификации чемпионата мира-2026 против Франции и Азербайджана.

Как сообщает официальный Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ), после прохождения МРТ у защитника "Эвертона" Виталия Миколенко обнаружено повреждение, полученное в матчах за клуб.

Из-за этого Миколенко не сможет сыграть в сентябрьских матчах отбора на ЧМ-2026 с Францией и Азербайджаном. Вместо него в национальную команду довызвали защитника киевского "Динамо" Владислава Дубинчака.

Ранее сообщалось, что Богдан Михайличенко заменил в сборной Украины травмированного Александра Тымчика.

Также Георгий Бущан заменил в составе национальной команды травмированного Андрея Лунина.

Кроме того, в расположению "сине-желтых" довызвали Назара Волошина.

Отбор на ЧМ-2026 подопечные Сергея Реброва начнут в пятницу, 5 сентября, номинально домашним матчем против Франции во польском Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Франция.

После этого сборная Украины во вторник, 9 сентября проведет выездной поединок с Азербайджаном в Баку. Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.