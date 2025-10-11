В сборной Украины высказались о яркой победе над Исландией в отборе к ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу / © УАФ

Реклама

В пятницу, 10 октября, сборная Украины по футболу одержала зрелищную победу над Исландией (5:3) в выездном матче группового этапа квалификации на чемпионат мира-2026.

Своими эмоциями после завершения поединка поделились игроки "сине-желтых".

Иван Калюжный

"Хорошо, что победили. Это было нашей задачей на этот матч. Сейчас немного устали… И будем готовиться к следующему матчу. Потому что каждый матч для нас это как финал. Это очень приятно, потому что эта земля для меня также оставила частицу в сердце. И мне очень приятно, что удалось забить. Посвятил гол своей семье и умершему отцу. Это ему…" – цитирует Калюжного UA-Футбол.

Реклама

Олег Очеретько

"Ощущение победы, такого удовольствия, что мы сегодня командой очень хорошо отыграли и в обороне, и в атаке. Да, пропустили также голы, но исправили это, забив еще голы.

Настроение сейчас хорошее. Все устали после этой игры. Кто-то улыбается, кто-то просто сидит, потому что нет сил, потому что все отдали свои силы на футбольном поле.

И благодарим болельщиков, что они приехали, поддержали нас и поддерживают дальше. Надеюсь, на игру с Азербайджаном они тоже придут нас поддержать, потому что они нам помогают и дают крылья", – сказал Очеретько в комментарии Megogo.

Руслан Малиновский

"Главное – это, конечно, победа сегодня. Я хорошо помню матч 2017 года здесь, в котором мы много владели мячом, много били по воротам, но проиграли 0:2. Поэтому сегодня была тяжелая игра.

Реклама

Конечно, они в другой футбол уже играют, молодые ребята очень перспективные у них. Сегодня, конечно, главное было – результат, но, конечно, мы использовали все шансы, которые у нас были.

Конечно, после этой игры, думаю, будет больше информации, мы будем больше готовы на ответный матч, который будем играть дома, в Польше.

Очень счастлив, что вернулся, конечно, забил 2 мяча, выиграли, но сейчас главное – восстановиться, потому что с Азербайджаном нужно также 90 минут концентрации и максимальной самоотдачи", – сказал Малиновский в комментарии Megogo.

Для сборной Украины это первая победа в квалификации на грядущий Мундиаль. До этого команда Реброва проиграла Франции (0:2) и сыграла вничью с Азербайджаном (1:1).

Реклама

В другом матче 3-го тура группы D сборная Франции дома разгромила Азербайджан со счетом 3:0.

После трех туров туров сборная Украины с 4 очками занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 9 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (3 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Следующий матч в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины проведет 13 октября с Азербайджаном. Для "сине-желтых" это будет номинально домашний поединок, который состоится в польском Кракове. В тот же день Франция на выезде будет противостоять Исландии.

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Реклама

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.