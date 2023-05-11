В сборную Украины вызвали волейболиста, выступавшего в России во время полномасштабной войны

Даниил Пивоваренко попытался оправдаться за свои выступления в стране-агрессоре.

19-летний волейболист Даниил Пивоваренко получил вызов в сборную Украины, несмотря на то, что после начала полномасштабного российского вторжения продолжил выступать за новосибирский "Локомотив".

Пивоваренко попал в расширенный состав национальной команды для подготовки к Золотой Евролиге. Состав сборной на тренировочный сбор Федерация волейбола Украины предоставила Суспильне Спорт.

Даниил выступал за "молодежку" новосибирского "Локомотива" с 2021 года, когда перебрался туда из харьковского "Локомотива". Даже полномасштабная война, развязанная РФ 24 февраля 2022 года, не стала для игрока весомой причиной, чтобы сразу покинуть страну-агрессора.

Пивоваренко продолжил выступать за "Локомотив" и вместе с командой стал бронзовым призером Молодежной лиги России-2022. На награждение он позировал на фоне российской символики.

Украинский волейболист Даниил Пивоваренко в составе новосибирского "Локомотива" / Фото: ua.tribuna.com

Более того, в марте 2022 года Даниил отдыхал в одном из SPA-центров Новосибирска и выставлял фото в Instagram, рекламируя спонсора российской команды.

Украинский волейболист Даниил Пивоваренко, фото — Instagram

Позже Пивоваренко перешел в испанский клуб "Рио Дуэро", а теперь получил вызов в сборную Украины.

В интервью Sport.ua Даниил попытался оправдаться за свои выступления в России.

"Хотел покинуть пределы России уже 24 февраля. Но сдерживал контракт. Просто взять и уехать не мог. Начал совещаться с папой. С его помощью пытались расторгнуть контракт. Но это оказалось непростой задачей. Переговоры продолжались больше месяца и в итоге зашли в тупик.

Фото из Новосибирска? У нас были контрактные обязательства перед SPA-салоном, который был спонсором команды. После одной из тренировок мы пошли в этот салон на фотосессию и съемку рекламного ролика. В контракте нам прописали, что обязуемся выставлять рекламные посты о наших спонсоров на собственных страницах в Instagram", – рассказал Пивоваренко.

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