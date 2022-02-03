В Сербии установили, использовал ли Джокович фейковый COVID-тест для въезда в Австралию

В Сербии установили, использовал ли Джокович фейковый COVID-тест для въезда в Австралию

Ранее лучшего теннисиста мира заподозрили в подделке теста на коронавирус.

Государственная прокуратура Сербии в среду, 2 февраля, отвергла предположение о том, что первая ракетка мира Новак Джокович использовал фальшивый результат теста на COVID-19, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что сербская прокуратура получила запрос о возбуждении уголовного дела против лиц, имена которых не разглашаются, якобы подделавших два ПЦР-сертификата, использованные Джоковичем для подачи заявления об освобождении от вакцинации по медицинским показаниям.

"Прокуратура действовала в соответствии с регламентом, были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович несколько раз проходил тестирование и справки о результатах тестирования от 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны", — заявили в прокуратуре.

Ранее ряд СМИ, в частности Der Spiegel и BBC, указывали на несовпадения в серийных номерах COVID-тестов, которые Джокович получил в Сербии перед поездкой в Австралию. Журналисты предполагали, что справки могли быть сфальсифицированы.

На этой неделе первая ракетка мира планирует встретиться с президентом Сербии Александаром Вучичем, который открыто осуждает австралийские власти за депортацию звезды тенниса

Напомним, 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open-2022, однако не смог пройти паспортный контроль из-за неразберихи с оформлением документов. Так, несмотря на наличие медицинского исключения, его команда запросила визу, не предоставляющую медльготы непривитым.

Также читайте Свитолина вернулась в топ-15: обновленный рейтинг WTA после Australian Open В итоге австралийскую визу теннисиста аннулировали, а его поместили под стражу в правительственную гостиницу. Джоковича пытались депортировать из страны, однако 10 января он выиграл суд, доказав, что переболел коронавирусом в течение последних шести месяцев, и вернулся к тренировкам. Впрочем, министр иммиграции Австралии Алекс Хоук "по медицинским основаниям" повторно аннулировал визу первой ракетки мира, заявив, что только такое решение отвечает общественным интересам. 16 января три судьи Федерального суда Австралии единогласно решили подтвердить легитимность депортации Джоковича. Заметим, что попытка Джоковича пересечь границу без прививки на коронавирус вызвала волну возмущения в Австралии, где с начала пандемии вводили строгие ограничения для граждан, а международные поездки массово отменялись. Теннисиста Новака Джоковича депортировали из-за последовательной антивакцинаторской позиции | Новости мира Читайте также:

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