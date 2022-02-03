В Сербии установили, использовал ли Джокович фейковый COVID-тест для въезда в Австралию

Ранее лучшего теннисиста мира заподозрили в подделке теста на коронавирус.
Государственная прокуратура Сербии в среду, 2 февраля, отвергла предположение о том, что первая ракетка мира Новак Джокович использовал фальшивый результат теста на COVID-19, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022.
Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что сербская прокуратура получила запрос о возбуждении уголовного дела против лиц, имена которых не разглашаются, якобы подделавших два ПЦР-сертификата, использованные Джоковичем для подачи заявления об освобождении от вакцинации по медицинским показаниям.
"Прокуратура действовала в соответствии с регламентом, были проведены проверки, и было установлено, что Новак Джокович несколько раз проходил тестирование и справки о результатах тестирования от 16 декабря 2021 года и 22 декабря 2021 года действительны", — заявили в прокуратуре.
Ранее ряд СМИ, в частности Der Spiegel и BBC, указывали на несовпадения в серийных номерах COVID-тестов, которые Джокович получил в Сербии перед поездкой в Австралию. Журналисты предполагали, что справки могли быть сфальсифицированы.
На этой неделе первая ракетка мира планирует встретиться с президентом Сербии Александаром Вучичем, который открыто осуждает австралийские власти за депортацию звезды тенниса
Напомним, 5 января Джокович прибыл в Мельбурн для участия в Australian Open-2022, однако не смог пройти паспортный контроль из-за неразберихи с оформлением документов. Так, несмотря на наличие медицинского исключения, его команда запросила визу, не предоставляющую медльготы непривитым.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.