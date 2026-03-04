- Дата публикации
В серии пенальти определился второй полуфиналист Кубка Украины по футболу
"Буковина" во второй раз подряд вышла в полуфинал национального Кубка.
"Буковина" пробилась в полуфинал Кубка Украины по футболу сезона-2025/26.
В матче 1/4 финала турнира черновицкая команда в серии пенальти одолела черкасский ЛНЗ.
Основное время встречи завершилось вничью 0:0. Согласно регламенту, в случае ничьей в основное время сразу пробивается серия пенальти — без дополнительных таймов. Там футболисты "Буковины" были точнее — 5:4.
Таким образом, "Буковина" во второй раз подряд вышла в полуфинал национального Кубка. В прошлом году черновицкий клуб остановился в шаге от финала турнира, уступив "Динамо".
"Буковина" — второй полуфиналист Кубка Украины-2025/26. Ранее в полуфинал вышло "Динамо", которое одолело "Ингулец" (2:0).
Другие полуфиналисты турнира определятся в матчах "Металлист 1925" (Харьков) — "Локомотив" (Киев) и "Чернигов" (Чернигов) — "Феникс-Мариуполь" (Мариуполь).
Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Украины стал "Шахтер", который в финале в серии пенальти одолел "Динамо".
Защитить трофей "горняки" уже не смогут, ведь в 1/8 финала проиграли "Динамо".