В Сеть "слили" результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021: кому предсказывают победу

В Сеть "слили" результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021: кому предсказывают победу

Официально имя обладателя награды будет оглашено 29 ноября.

Во всемирно известной социальной сети Twitter появились вероятные итоги голосования за обладателя "Золотого мяча"-2021.

Судя по фотографии, престижный приз от издания France Football получит форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски.

Главный голеадор мюнхенского клуба набрал 627 голосов , обойдя нападающего ПСЖ и сборной Аргентины Лионеля Месси. Третье место занял форвард мадридского "Реала" Карим Бензема ( 526 ).

В топ-10 также вошли Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Жоржиньо ("Челси"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Н'Голо Канте ("Челси"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Криштиану Роналду ( Манчестер Юнайтед) и Кевин де Брюйне (Манчестер Сити).

twitter.com/Etleau1

Голосование, в котором участвовали главные тренеры, капитаны национальных команд и авторитетные футбольные журналисты, официально завершилось 24 октября. Однако имя победителя станет известно только на официальной церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Добавим, что "слитые" в Сеть результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" не всегда достоверны. Например, в 2019 году победу в номинации прочили Криштиану Роналду, однако награда досталась Лионелю Месси.

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В 2020 году награда не вручалась из-за пандемии коронавируса.

Рекордное количество "Золотых мячей" выиграл Лионель Месси - шесть. Ближайший преследователь аргентинца - Криштиану Роналду, получавший эту награду пять раз.

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