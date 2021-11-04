В сетчатых чулках и с полуголой грудью: Лас-Вегас принял самое жаркое женское шоу ММА

В сетчатых чулках и с полуголой грудью: Лас-Вегас принял самое жаркое женское шоу ММА

Девушки радовали зрителей не только бойцовскими навыками, но и экстравагантными нарядами.

Недавний Хэллоуин принес любителям смешанных единоборств (ММА) приятный подарок. В американском Лас-Вегасе на арене FSW состоялось чисто женское бойцовское шоу Booty Camp 3D от Lingerie Fighting Championship (LFC).

Четырнадцать участниц разделись до кружевного белья, полуобнаженной груди и чулков в сеточку, чтобы отчаянно биться на ринге. Отметим, что LFC - единственный в мире бойцовский промоушен исключительно для женщин, где они соревнуются в обольстительном нижнем белье.

instagram.com/lfcmma

instagram.com/lfcmma

Просмотр шоу на телевидении был платным, но, очевидно, на подобные ивенты есть своя аудитория и, соответственно, спрос. В прошлом мероприятие неоднократно критиковалось за сексизм, но это не стало препятствием для того, чтобы провести "жаркий" турнир и в этом году.

"Что это говорит о спорте, если женщины должны быть сексуализированы, чтобы участвовать в соревнованиях?" - критиковала шоу Никола Миллер из благотворительной организации "Женщины в спорте".

instagram.com/lfcmma

instagram.com/lfcmma

Но организаторы мероприятия и участники отрицают какие-либо обвинения в сексизме, утверждая, что женщины рады принять участие в таком шоу.

Генеральный директор LFC Шон Доннелли прокомментировал статью с критикой его организации в прошлом году.

"Хотя я и не верю, что в LFC есть что-то сексистское, мне всегда смешно, что эти истории всегда сопровождаются как можно большим количеством наших фотографий. О, демонстрировать женщин в нижнем белье - сексизм! Вот фото. Разве это не страшно? Вот еще одно", - заявил Доннелли.

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