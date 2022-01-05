В Сети показали, на чем Джошуа сосредотачивает внимание во время тренировки перед реваншем с Усиком (видео)

В Сети показали, на чем Джошуа сосредотачивает внимание во время тренировки перед реваншем с Усиком (видео)

Их вторая дуэль, вероятно, состоится в апреле.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа продолжает активно тренироваться в ожидании поединка-реванша с украинским обладателем титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александром Усиком.

Так, в Сети появилось видео с подготовкой британца ко второй дуэли против Саши.

Отметим. что Джошуа провел тренировки с чемпионом WBO в первом тяжелом весе Лоуренсом Околе, уделяя особое внимание мобильности и ударам в корпус. Британец готовится быть более мобильным в реванше с Александром Усиком и истощать украинца, используя большое количество клинчей, чтобы не позволять сопернику наносить много ударов.

Вашему вниманию видео с тренировки Энтони.

Anthony Joshua and Lawrence Okolie в тенечке все…



[️ NapperFitness & Healthy_Mindset] pic.twitter.com/K7bQHJbbdI — Michael Benson (@MichaelBensonn) January 4, 2022

Также недавно в Сети появилось видео, как Энтони тренируется в Дубае под руководством Энтони Уилсона.

Точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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