В Сети показали травму Фьюри, из-за которой бой с Усиком был перенесен (фото)

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри отложен не неопределенный срок.

Причиной переноса боя стало повреждение, которое "Цыганский король" получил в тренировочном лагере.

Во время одного из спаррингов британец получил серьезное рассечение, в результате чего ему даже пришлось накладывать швы.

Известный в мире бокса инсайдер Майкл Бенсон опубликовал в своем Twitter фото травмы Фьюри.

Травма Фьюри / Фото: twitter.com/MichaelBensonn

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Пока неизвестно, на какую дату перенесен долгожданный бой.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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