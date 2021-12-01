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В Сети появилось фантастическое промо к бою Ломаченко — Комми

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В Сети появилось фантастическое промо к бою Ломаченко — Комми

instagram.com/lomachenkovasiliy

До их дуэли остается менее двух недель.

В Сети появилось эффектное промо к бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.

Так, в видео показана нарезка лучших моментов из поединков обоих боксеров.

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Соответствующее промо было опубликовано на странице Ломаченко в Instagram.

Отметим, что поединок Ломаченко – Комми состоится 11 декабря на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

  • В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
  • На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;
  • Комми выиграл 30 поединков (27 – досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил Теофимо Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.

Ранее рассказывалось о том, что Ломаченко стал лучшим в боксерском суперрейтинге.

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