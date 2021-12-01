В Сети появилось фантастическое промо к бою Ломаченко — Комми

До их дуэли остается менее двух недель.
В Сети появилось эффектное промо к бою между украинцем Василием Ломаченко и ганцем Ричардом Комми.
Так, в видео показана нарезка лучших моментов из поединков обоих боксеров.
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Соответствующее промо было опубликовано на странице Ломаченко в Instagram.
Отметим, что поединок Ломаченко – Комми состоится 11 декабря на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
- В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
- На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;
- Комми выиграл 30 поединков (27 – досрочно) и трижды проигрывал. В предпоследнем бою он нокаутом во втором раунде уступил Теофимо Лопесу. После этого он победил доминиканца Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.
Ранее рассказывалось о том, что Ломаченко стал лучшим в боксерском суперрейтинге.