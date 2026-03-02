В Сети появилось фото "запрещенной" формы сборной Украины на Паралимпиаде-2026

Сборная Украины на церемонии открытия Паралимпиады-2022 / © Associated Press

Стало известно, как выглядит парадная форма сборной Украины, которую Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил использовать на зимних Паралимпийских играх-2026.

Фото, на котором изображена та же "запрещенная" форма, Национальный паралимпийский комитет Украины предоставил Суспільне Спорт.

"Запрещенная" форма сборной Украины на Паралимпиаде-2026 / НПК Украины

Ранее президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич рассказал, что МПК запретил нашим паралимпийцам использовать форму с картой Украины на Паралимпийских играх-2026, назвав ее "политической"

"Эта форма была очень красивая, очень символическая и очень акцентированно "кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией", — отмечал Сушкевич, реагируя на запрет формы от МПК.

Зимняя Паралимпиада-2026 состоится с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Напомним, МПК допустил шестерых российских и четырех белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх-2026 под флагами своих стран. Им разрешили использовать национальную символику и услышать государственный гимн на церемонии награждения.

Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный сообщил, что украинские чиновники не поедут на Паралимпийские игры-2026 в ответ на возмутительное решение организаторов допустить россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины объявил, что Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026. Там также потребовали не использовать украинский флаг на церемонии открытия соревнований.

В то же время, соревновательную часть Паралимпиады-2026 сборная Украины не будет пропускать.

Бойкот Украины церемонии открытия Паралимпийских игр-2026 поддержал ряд стран, а именно Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Эстония, Нидерланды и Канада.

Правительство Италии выразило несогласие с решением МПК допустить российских и белорусских спортсменов к участию Паралимпийских играх-2026 под национальными флагами, призвав пересмотреть его.