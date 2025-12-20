В Сети появилось видео, как Усик готовил Джошуа к бою против Джейка Пола

Энтони Джошуа и Александр Усик / © Associated Press

В ночь на 20 декабря бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа брутально нокаутировал видеоблогера Джейка Пола в официальном поединке, который состоялся в Майами (США).

После поединка директор команды обладателя титулов WBA, WBC и IBF в хевивейте Александра Усика Сергей Лапин выложил видео, на котором украинский чемпион помогает британцу готовиться к бою с Полом.

Отметим, что Усик и Джошуа – бывшие соперники. Украинец и британец встречались в ринге дважды – в сентябре 2021 года и августе 2022-го. Первый бой украинец выиграл единогласным решением судей, а во втором победил раздельным решением судей.

Напомним, Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде, до этого трижды отправив его в нокдаун. После боя звезда YouTube сообщил, что британец сломал челюсть ему в двух местах, опубликовав рентгеновский снимок.

Для 36-летнего Джошуа это 29-я победа на профессиональном ринге (26 – нокаутом) при 4 поражениях, два из которых он потерпел от украинца Александра Усика.

Эй Джей вернулся на ринг впервые с сентября прошлого года, когда он нокаутом проиграл Даниелю Дюбуа.

Поражение от Джошуа стало для 28-летнего Пола только вторым в профессиональном боксе. Впервые шоумен проиграл в феврале 2023 года Томми Фьюри, младшему сводному брату экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. Также Джейк одержал 12 побед (7 – нокаутом).

В предыдущем бою Пол в июне этого года единогласным решением судей одолел Хулио Сезара Чавеса-младшего. Перед этим шоумен в ноябре прошлого года одержал победу над легендарным Майком Тайсоном.