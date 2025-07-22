В Сети появилось видео поступка команды Дюбуа, когда он лежал на канвасе от удара Усика

Даниель Дюбуа / © Associated Press

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В Сети появилось интересное видео с боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, в котором Александр Усик победил Даниеля Дюбуа.

Украинский боксер нокаутировал британца в пятом раунде, перед этим также отправив соперника в нокдаун.

На видео, не попавшем в трансляцию поединка, можно увидеть, что команда Даниеля выбросила белое полотенце еще до того, как рефери закончил считать до десяти, когда британец лежал на канвасе ринга – это означало капитуляцию.

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Отметим, что Даниель не поднялся до конца отсчета рефери, поэтому официально была зафиксирована победа Александра нокаутом.

Усик – Дюбуа: итоги боя-реванша

В ночь на 20 июля Усик в пятом раунде нокаутировал Дюбуа в главном поединке вечера бокса, который состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинец защитил пояса WBA, WBO, WBC и IBO, а также завоевал титул IBF, которым владел британец.

На нашем сайте можно просмотреть видеообзор боя-реванша Усик – Дюбуа.

Усик в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала он собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды – в хевивейте.

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После победы над Дюбуа в реванше украинец назвал потенциальных соперников для своего следующего боя. Среди них – Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Джозеф Паркер и Дерек Чисора, который изъявил желание провести реванш с Усиком в Украине.

Также Усик провел дуэль взглядов с блогером Джейком Полом, выразив готовность провести поединок по правилам ММА.

На победу Усика в реванше с Дюбуа уже отреагировали Леннокс Льюис, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Владимир Кличко и Дерек Чисора.

Напомним, Усик рассказал о своем ударе "Иван", которым нокаутировал Дюбуа в реванше.

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