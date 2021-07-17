В Сети появилось видео с пышной свадьбы Свитолиной и Монфиса: сменила ли теннисистка фамилию

В Сети появилось видео с пышной свадьбы Свитолиной и Монфиса: сменила ли теннисистка фамилию

Яркими моментами с празднования поделился брат Элины.

16 июля первая ракетка Украины Элина Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Свадьбу пара устроила в Швейцарии.

Вечером после брачной церемонии 26-летняя спортсменка запостила в Instagram поцелуй с возлюбленным и показала свое дорогое обручальное кольцо. А теперь фотографиями и видео с шикарной свадьбы делятся гости.

Брат Элины Юлиан опубликовал на своей странице в соцсети кадры с празднования, где молодожены разрезают огромный свадебный торт. Исходя из видео, перед рестораном Элина и Гаэль переоделись. Свитолина вместо лавандового платья надела белое с разрезом, а Монфис также сменил яркий фиолетовый костюм на белый.

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

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instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/svitolin_

instagram.com/gemslife

Сменила ли фамилию Свитолина?

Многие болельщики, узнав о свадьбе теннисистов, заволновались, продолжит ли Элина выступать в туре под своей девичьей фамилией и представлять Украину.

Ранее Свитолина рассказывала, что на теннисных кортах не собирается менять фамилию. Однако в жизни ее жених настаивал, чтобы Элина после брака взяла его фамилию. Вероятно, так и произошло.

Накануне свадьбы Свитолина позировала в соблазнительном купальнике и написала: "Последний пост в качестве мисс Свитолиной". А теперь Элина у себя в Instagram сменила ник Свитолина на Монфис.

Кроме того, ранее француз показал молодоженов в образе кукол-супергероев, где из деревянных кубиков было выложено слово Love ("Любовь") и подпись "Мистер и миссис Монфис" с датой свадьбы 16 июля 2021 года.

Что касается выступлений Элины за Украину, то фанатам нечего волноваться. Свитолина и в дальнейшем будет представлять нашу страну и готовится защищать ее честь на Олимпиаде-2020 в Токио, которая стартует уже 23 июля.

"Олимпиада - всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну - особенное чувство.

Моя цель - выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада - большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль", - сказала Свитолина в интервью сайту ITF.

Свитолина и Монфис встречались с конца 2018 года.

Летом 2019-го пара побывала в Украине , а француз даже полюбил борщ .

, а француз даже . В конце февраля 2020 года пара сообщила о разрыве отношений, но потом сошлась и объявила о помолвке.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Монфис подарил Свитолиной обручальное кольцо за 700 тысяч евро, а затем расщедрился для невесты на элитный автомобиль.

Новости мира: лучшая теннисистка Украины вышла замуж за своего французского коллегу

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