В Сети разнесли форму российской сборной на Олимпиаду-2020: изготовлена фирмой дочери генерала ФСБ

В Сети разнесли форму российской сборной на Олимпиаду-2020: изготовлена фирмой дочери генерала ФСБ

Недовольны экипировкой не только болельщики, а и участница Игр в Токио.

Российская пловчиха Дарья Устинова раскритиковала форму сборной России на Олимпийские игры-2020, которые этим летом пройдут в японской столице Токио.

Уральская спортсменка выложила фотографии экипировки на своей странице в Instagram и предложила подписчикам оценить ее в комментариях.

Болельщики написали множество негативных слов о новой форме: "Будто тряпка", "Дизайна - ноль", "Почему нельзя сделать нормальную форму для такого грандиозного события?", "Ужасно", - поделились мыслями фолловеры.

Сама же спортсменка ответила на комментарии фанатов, написав, что "не купила бы ничего из этой коллекции".

Отметим, что производителем формы для российской сборной является компания Zasport, которая впервые выиграла право одевать олимпийцев с РФ у известного бренда Bosco. Возглавляет Zasport Анастасия Задорина - дочь руководителя ФСБ генерал-полковника Михаила Шекина.

Напомним

Российская Федерация отстранена от Олимпийских игр из-за допинг-скандала. Поэтому российские спортсмены выступят на соревнованиях под англоязычной аббревиатурой Олимпийского комитета России (ROC), которую расшифровывать запрещено. Флаг РФ на всех церемониях будет заменен белым полотном с символом Олимпийского комитета России без надписей. А вместо национального гимна будет звучать вступление к концерту № 1 Петра Чайковского. Российская сторона предлагала мелодию песни "Катюша", но получила отказ. Кроме того, количество квот для российских спортсменов в легкой и тяжелой атлетике уменьшено из-за допинговых санкций.

Ранее ТСН Проспорт писал, что российских олимпийцев учат "правильно" отвечать журналистам на вопросы о Крыме, Донбассе и допинге во время Игр в Токио.

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