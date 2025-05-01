В Сети завирусилась реакция Роналду на вылет "Аль-Насра" из азиатской Лиги чемпионов (видео)

Криштиану Роналду / © Associated Press

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Сетью разлетелось видео с реакцией форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду на вылет из азиатской Лиги чемпионов.

Клуб 40-летнего португальца в полуфинале потерпел поражение от японского "Кавасаки Фронтале" со счетом 2:3 .

После финального свистка Роналду долго не уходил с поля. В центральном круге Криштиану с разочарованным лицом общался сам с собой, активно жестикулируя.

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Отметим, что Роналду провел на поле весь матч, однако не сумел отличиться результативными действиями.

В нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов португалец провел 7 матчей и забил 8 голов.

Сейчас "Аль-Наср" занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 60 очков после 29 матчей. Команда Роналду на 8 баллов отстает от лидирующего "Аль-Иттихада".

Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает 200 миллионов долларов в год.

Ранее сообщалось, что Роналду попал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.