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В Сети завирусилась реакция Роналду на вылет "Аль-Насра" из азиатской Лиги чемпионов (видео)
Криштиану очень странно вел себя после проигранного матча.
Сетью разлетелось видео с реакцией форварда саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду на вылет из азиатской Лиги чемпионов.
Клуб 40-летнего португальца в полуфинале потерпел поражение от японского "Кавасаки Фронтале" со счетом 2:3.
После финального свистка Роналду долго не уходил с поля. В центральном круге Криштиану с разочарованным лицом общался сам с собой, активно жестикулируя.
Отметим, что Роналду провел на поле весь матч, однако не сумел отличиться результативными действиями.
В нынешнем розыгрыше азиатской Лиги чемпионов португалец провел 7 матчей и забил 8 голов.
Сейчас "Аль-Наср" занимает третье место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 60 очков после 29 матчей. Команда Роналду на 8 баллов отстает от лидирующего "Аль-Иттихада".
Напомним, Роналду стал игроком "Аль-Насра" в конце декабря 2022 года, подписав контракт до лета 2025-го. В саудовском клубе он зарабатывает 200 миллионов долларов в год.
Ранее сообщалось, что Роналду попал в рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.