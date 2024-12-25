В Сети завирусилось видео, как жена Усика эмоционально поддерживала его в реванше с Фьюри

Екатерина Усик громко болела за своего мужа во время поединка в Эр-Рияде.

Сетью разлетелось видео, как Екатерина Усик, жена чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, поддерживала его в бою-реванше против Тайсона Фьюри.

На протяжении всего поединка Екатерина, которая была в рингсайде на арене в Эр-Рияде, очень эмоционально болела за своего мужа. Ее крики можно было услышать во время трансляции.

После завершения боя Екатерина подошла к рингу, обняла и нежно поцеловала Александра, который трогательно прижал возлюбленную к себе.

Ранее сообщалось, что жена Усика показала его объятия с сыном после возвращения в Украину.

Отметим, что Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают четырех детей – сыновей Кирилла и Михаила и дочерей Елизавету и Марию. Последняя родилась в конце января 2024 года.

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Реванш Усик – Фьюри: итоги боя

В ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

На нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя-реванша между Усиком и Фьюри, а также яркие фото поединка.

Также вашему вниманию судейские записки и статистика ударов реванша Усик – Фьюри.

Фьюри не признал поражение от Усика, не согласившись с судейским вердиктом. На эти слова "Цыганского короля" украинский боксер отреагировал категорически, заявив, что одержал заслуженную победу.

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В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в XXI веке и первым в истории "абсолютом" хевивейта с четырьмя главными титулами – WBO, WBA, IBF и WBC.

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