В Северной Корее начали транслировать Олимпиаду в Токио: Игры-2020 завершились 8 августа

Первым в эфире показали женский футбольный матч.

Государственное телевидение Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) начало транслировать Олимпийские игры-2020 в Токио после их завершения.

Показ соревнований стартовал с трехнедельным опозданием. Первой трансляцией с Игр-2020 стал футбольный матч между женскими сборными Великобритании и Чили, сообщает NK News.

При этом не исключается, что местный спортивный канал в КНДР, таки транслировал Олимпиаду в Токио во время ее проведения, но он не доступен широким слоям общественности, у которой отсутствует доступ к Интернету и международным СМИ.

Олимпийские игры-2020 проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

КНДР участие в Олимпиаде в Токио не принимала из-за пандемии коронавируса.

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