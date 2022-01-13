В шаге от "цветов": лидер сборной Украины финишировал в топ-10 в спринте на Кубке мира по биатлону

Для "сине-желтых" это лучший результат сезона в личной гонке.
В четверг, 13 января, в немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону-2021/22.
Украина в этой гонке была представлена пятью биатлонистами. От "сине-желтых" первым на старт вышел Дмитрий Пидручный (11-й стартовый номер). Кроме капитана нашей сборной, в спринте также выступили Антон Дудченко (29), Артем Прима (61), Богдан Цымбал (67) и Артем Тищенко (110).
Лучшим из украинцев по итогам спринта стал Пидручный, занявший седьмое место в финишном протоколе. Для нашей сборной это лучший результат текущего сезона в личной гонке.
Победителем спринта стал француз Кантен Фийон-Майе, второй результат показал немец Бенедикт Долль, а топ-3 замкнул белорус Антон Смольский.
1. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 23.23,7 (0-0)
2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,2 (0-0)
3. Антон Смольский (Беларусь) – 32,1 (0-1)
...
7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 47,1 (0-1)
17. Богдан Цымбал (Украина) – 1.01,8 (0-1)
22. Артем Прима (Украина) – 1.06,9 (0-1)
26. Антон Дудченко (Украина) – 1.15,1 (0-1)
90. Артем Тищенко (Украина) – 2.36,7 (0-2)
Накануне, 12 января, состоялась спринтерская гонка у женщин. К сожалению, ни одна из представительниц Украины не попала даже в топ-35.
- 14-15 января в Рупольдинге пройдут классические эстафеты и гонки преследования.
- Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
- Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.
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