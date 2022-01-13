В шаге от "цветов": лидер сборной Украины финишировал в топ-10 в спринте на Кубке мира по биатлону

В шаге от "цветов": лидер сборной Украины финишировал в топ-10 в спринте на Кубке мира по биатлону

Для "сине-желтых" это лучший результат сезона в личной гонке.

В четверг, 13 января, в немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону-2021/22.

Украина в этой гонке была представлена пятью биатлонистами. От "сине-желтых" первым на старт вышел Дмитрий Пидручный ( 11-й стартовый номер). Кроме капитана нашей сборной, в спринте также выступили Антон Дудченко ( 29 ), Артем Прима ( 61 ), Богдан Цымбал ( 67 ) и Артем Тищенко ( 110 ).

Лучшим из украинцев по итогам спринта стал Пидручный, занявший седьмое место в финишном протоколе. Для нашей сборной это лучший результат текущего сезона в личной гонке.

Победителем спринта стал француз Кантен Фийон-Майе, второй результат показал немец Бенедикт Долль, а топ-3 замкнул белорус Антон Смольский.

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) – 23.23,7 (0-0)

2. Бенедикт Долль (Германия) – 7,2 (0-0)

3. Антон Смольский (Беларусь) – 32,1 (0-1)

...

7. Дмитрий Пидручный (Украина) – 47,1 (0-1)

17. Богдан Цымбал (Украина) – 1.01,8 (0-1)

22. Артем Прима (Украина) – 1.06,9 (0-1)

26. Антон Дудченко (Украина) – 1.15,1 (0-1)

90. Артем Тищенко (Украина) – 2.36,7 (0-2)

Накануне, 12 января, состоялась спринтерская гонка у женщин. К сожалению, ни одна из представительниц Украины не попала даже в топ-35.

14-15 января в Рупольдинге пройдут классические эстафеты и гонки преследования.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, запланированном на 17-20 марта 2022 года.

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