В шаге от камбэка: "Будивельник" драматично вылетел из Кубка Европы ФИБА

Украинская команда отыграла 16 очков в последней четверти, но в полуфинал турнира не вышла.

Киевский "Будивельник" прекратил выступления в плей-офф Кубка Европы ФИБА. После минимальной победы (73:72) над французским "Шоле" в первом четвертьфинальном матче украинский клуб потерпел поражение в ответном поединке.

Встреча, которая состоялась во вторник, 14 марта, во Франции, завершилась со счетом 83:79 в пользу хозяев площадки.

Первую четверть "Шоле" выиграл с преимуществом в 5 очков и удержал этот гандикап до большого перерыва. Перед заключительной 10-минуткой отрыв французов увеличился до 14 очков, а уже в последнем периоде составлял 20 баллов.

Но украинская команда продолжила бороться и едва не совершила фантастический камбэк. Киевляне сумели сократить отставание всего до четырех очков, однако для выхода в следующую стадию турнира этого оказалось мало.

Самым результативным в составе "Будивельника" стал Арчи Гудвин, в активе которого 23 очка.

Кубок Европы ФИБА. Четвертьфинал. Второй матч

"Шоле" – "Будивельник" – 83:79 (23:18, 20:20, 26:17, 14:24)

"Будивельник": Гудвин (23 очка), Близнюк (12 + 7 передач), Грант (12 + 7 подборов), Зотов (10), Бобров (9), Берганемескел (5), Браун (5), Грицак (3 )

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