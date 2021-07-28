В шаге от медали: Свитолина уверенно вышла в полуфинал Олимпиады-2020

В двух сетах Элина обыграла итальянку Камилу Джорджи.
Украинская теннисистка Элина Свитолина пробилась в 1/2 финала личного турнира на Олимпийских играх-2020 в Токио.
В матче 1/4 финала 26-летняя первая ракетка Украины одолела представительницу Италии Камилу Джорджи, которая идет 61-й в мировом рейтинге. Поединок длился 1 час 32 минуты и завершился в двух сетах - 6:4, 6:4.
Выход в полуфинал - личный рекорд Свитолиной на Олимпиадах. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году она дошла до четвертьфинала, где вылетела от чешки Петры Квитовой.
За выход в финал Свитолина сразится с победительницей противостояния Паула Бадоса (Испания) - Маркета Вондрушова (Чехия). Полуфинальное противостояние состоится в четверг, 29 июля.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в активе Украины три "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид, фехтовальщик Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич и Олег Омельчук.
Следите за расписанием и результатами украинский на Олимпиаде-2020 за 28 июля в нашей онлайн-трансляции.