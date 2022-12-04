В шаге от национального рекорда: Месси обогнал Марадону по голам на чемпионатах мира

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси вышел на второе место по голам в составе национальной команды на чемпионатах мира.

Месси открыл счет в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии, в котором "альбиселесте" одержали победу со счетом 2:1 .

Этот забитый мяч стал для семикратного обладателя "Золотого мяча" девятым на мировых первенствах. По этому показателю он опередил легендарного Диего Марадону, на счету которого восемь голов на ЧМ.

Больше голов на чемпионатах мира, чем Месси, в футболке сборной Аргентины забил только Габриэль Батистута – десять мячей.

Любопытно, что гол австралийцам стал лишь первым для Месси в плей-офф ЧМ. Предыдущие восемь голов на мировых первенствах Лионель забил в матчах групповой стадии.

Сравняться с Батистутой или даже побить его рекорд по голам в составе национальной команды на планетарных первенствах Месси может уже в четвертьфинале ЧМ-2022, где соперником аргентинцев будет сборная Нидерландов. Игра состоится в пятницу, 9 декабря, начало – в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира является немецкий нападающий Мирослав Клозе, который забил 16 голов в 24 матчах, сыграв на четырех Мундиалях подряд (2002, 2006, 2010, 2014).

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