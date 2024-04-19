В шаге от назначения: Зидана "сватают" на пост главного тренера европейского гранда

51-летний француз близок к тому, чтобы возглавить "Баварию".

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан со следующего сезона может стать наставником мюнхенской "Баварии".

Как сообщает Mundo Deportivo, стороны успешно провели переговоры о возможном приходе француза на тренерский мостик мюнхенского клуба.

Также отмечается, что Зидан сразу попросил руководство немецкого клуба об усилении состава, особенно линии защиты – это одно из его условий для того, чтобы принять предложение возглавить "Баварию".

Для "Рекордмастера" кандидатура Зидана является приоритетной на замену Томасу Тухелю, который покинет команду летом.

51-летний Зидан находится без работы после ухода из "Реала" летом 2021 года.

Еще одним претендентом на должность наставника баварцев был нынешний главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман, который уже возглавлял мюнхенский клуб с 2021 по 2023 год. Но в пятницу, 19 апреля, Нагельсман продлил контракт с Бундестим до 2026 года, поэтому он уже не является вариантом для "Баварии".

За пять туров до финиша мюнхенцы занимают второе место в таблице Бундеслиги после нового чемпиона – леверкузенского "Байера". Также подопечные Тухеля добрались до полуфинала Лиги чемпионов, где сыграют с мадридским "Реалом".

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