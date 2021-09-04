В шаге от отметки в 100 медалей: итоги 11-го дня Паралимпиады-2020 для Украины

В шаге от отметки в 100 медалей: итоги 11-го дня Паралимпиады-2020 для Украины

В копилке "сине-желтых" уже 98 наград, из которых 24 - высшей пробы.

В субботу, 4 сентября, в предпоследний, 11-й соревновательный день Паралимпийских игр-2020 в Токио украинцы смогли завоевать 4 награды: три серебряные и одну бронзовую.

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Наша атлеты соревновались за медали в четырех видах спорта: легкой атлетике, пулевой стрельбе, гребле на байдарках и каноэ и тхэквондо. В трех из них украинцам удалось пополнить медальную корзину. 4 сентября Украина во второй раз закончила выступления без золотых наград в Токио.

Все медали Украины в 11-й день Паралимпиады-2020

"Серебро": Марина Мажула (гребля, байдарка-одиночка, 200 метров, класс KL1), Игорь Цветов (легкая атлетика, бег на 200 метров, класс - T35), Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег на 200 метров, класс - T12).

"Бронза": Василий Ковальчук (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, микст, 50 метров, класс SH2).

Таким образом, перед последним соревновательным днем в активе Украины 98 медалей в Токио-2020: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. Наша команда занимает шестое место в медальном зачете.

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Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Честь Украины защищают 143 паралимпийцы в 15 видах спорта.

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