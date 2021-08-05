В шаге от пьедестала: украинки упустили двойной шанс выиграть медали Олимпиады-2020 по велотреку

Елена Старикова и Любовь Басова остановились максимально близко от олимпийских наград.
Украинские Елена Старикова и Любовь Басова остались без медалей Олимпийских игр-2020 в Токио.
В финале соревнований по велотреку в дисциплине кейрин Старикова финишировала 4-й, а Басова заняла 6-е место.
Отметим, что в финале участвовали шесть спортсменок, и сразу двое из них представляли Украину.
- Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
- Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 12 медалей - одна золотая, две серебряные и 9 бронзовых.
Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 5 августа в нашей онлайн-трансляции.