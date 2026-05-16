В шаге от рекорда: Ярмоленко сравнялся с Ребровым по голам в УПЛ

Андрей Ярмоленко / © ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко вплотную приблизился к историческому бомбардирскому рекорду украинской Премьер-лиги (УПЛ).

36-летний лидер "бело-синих" реализовал пенальти уже на 3-й минуте матча 29-го тура УПЛ против "Полтавы", открыв счет в игре.

Это 123-й гол Ярмоленко в УПЛ. Он догнал бывшего форварда киевлян Сергея Реброва, с которым теперь делит второе место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины.

Рекордсменом УПЛ по количеству забитых голов остается еще один экс-нападающий "Динамо" Максим Шацких, на счету которого 124 мяча.

Контракт Ярмоленко с "Динамо" рассчитан до завершения сезона-2025/26. Прошлым летом он анонсировал, что текущий сезон станет для него последним в роли профессионального футболиста.

У Ярмоленко для того, чтобы повторить или даже побить рекорд Шацких, есть матч с "Полтавой" (сейчас идет первый тайм — прим.) и поединок заключительного тура против "Кудровки", который запланирован на 24 мая.

Сейчас "Динамо" занимает четвертое место в УПЛ. Также подопечные Игоря Костюка вышли в финал Кубка Украины, где 20 мая на "Арене Львов" сразятся за трофей "Черниговом", который выступает в Первой лиге.

Помимо трофея, победитель Кубка Украины получит право в следующем сезоне сыграть в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

