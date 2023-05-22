В шаге от титула: "Боруссия" Дортмунд воспользовалась промахом "Баварии" и возглавила Бундеслигу (видео)

Перед заключительным туром "шмели" опережают мюнхенцев на два очка.

Дортмундская "Боруссия" на выезде разгромила "Аугсбург" в матче 33-го тура немецкой Бундеслиги – 0:3 .

В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил защитник Феликс Удуохай.

После перерыва дортмундцы воспользовались численным преимуществом, забив три мяча. Дубль оформил Себастьен Алле, еще один гол в активе Юлиана Брандта.

Обзор матча

После этой победы "Боруссия" Дортмунд (70 очков) вышла на первое место в Бундеслиге, обойдя над два балла "Баварию", которая днем ранее при родных трибун потерпела громкое фиаско от "Лейпцига".

"Аугсбург" занимает 14-ю позицию, имея 34 пункта в своей копилке.

Таким образом, обладатель чемпионского титула Бундеслиги определится в заключительном туре 27 мая: "шмели" примут "Майнц", в то время как "Бавария" на выезде сыграет с "Кеьном".

"Аугсбург", который борется за сохранение прописки в элитном дивизионе на следующий сезон, 27 мая в гостях встретится с "Боруссией" Менхенгладбах.

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